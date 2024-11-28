Площадь пожара в Климовске увеличилась до 2 000 "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Площадь пожара в здании по производству и хранению лакокрасочных изделий и мебели в подмосковном Климовске возросла до 2 000 квадратных метров, сообщает МЧС России в своем телеграм-канале.

Количество задействованных огнеборцев увеличилось до 70 человек. В тушении они используют 22 единицы техники. По данным ведомства, в результате возгорания в здании обрушилась крыша.

Здание горит в районе станции Гривно Курского направления МЖД, уточнила пресс-служба железной дороги. Ранее сообщалось, что на место ЧП был направлен пожарный поезд. В его составе имеются вагон-насосная станция и 2 цистерны воды, вместимостью 60 тонн жидкости.

"Складские помещения являются собственностью стороннего предприятия. На движение поездов ситуация не влияет", – уточнила пресс-служба.

Помимо этого, проверка из-за пожара взята на контроль прокуратурой Московской области. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.



Пожар произошел утром 28 ноября. Изначально его площадь составляла 1 000 квадратных метров. Ликвидацией занимались 30 огнеборцев и 7 единиц техники МЧС.

Однако позже, когда площадь возгорания увеличилась до 1 300 "квадратов", количество привлеченных к тушению сотрудников выросло до 60, техники – до 20 единиц. Затем площадь пожара увеличилась до 1 400 квадратных метров.

