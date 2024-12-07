Новости регионов: пожар в банном комплексе произошел в Самарской области

Пожар в банном комплексе, который произошел на территории Самарской области, тушили около суток. Огонь распространился на 1,3 тысячи квадратных метров. К тушению были привлечены 70 сотрудников МЧС и более 20 единиц техники. Ночью распространение пожара удалось остановить, а к утру он был потушен. При этом данных о пострадавших не поступало.

Тем временем на Сахалин обрушится сильная метель. Экстренные предупреждения были направлены жителям 7 районов. Во время непогоды порывы ветра могут развиться до 21 метра в секунду. Людей попросили не выезжать за пределы населенных пунктов и оставаться дома. По данным синоптиков, циклон будет сохраняться в центральной и северной части острова в течение нескольких дней.

Между тем на горнолыжных курортах Сочи начался зимний сезон. Так, "Роза Хутор" торжественно запустит подъемники в понедельник, 9 декабря. Однако допуск лыжников и сноубордистов на склоны произойдет позже. Пока что по ним можно будет только прогливаться пешком.

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