Кадыров поручил выдворить из Чечни семьи организаторов нападения на пост ДПС

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Семьи организаторов нападения на пост ДПС в Чечне должны быть выдворены из республики с изъятием имущества, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом сообщает "Радио 1".

Соответствующее распоряжение он отдал МВД, Росгвардии и ФСБ. При этом Кадыров предупредил и о более жестоких мерах, включая высылку других членов семей, если родственники не прекратят взаимодействие с Украиной, которая, по его мнению, финансирует эти действия.

Глава Чечни также раскрыл, что нападение было совершено выходцами из республики, проживающих, однако, за рубежом. Он призвал злоумышленников осознать свою ответственность за действия своих близких.

"Каждый из них должен понимать, что ему придется ответить за преступные действия своих близких, если он знал, но бездействовал или потворствовал насилию", – добавил Кадыров.

Житель Ачхой-Мартана в Чечне напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы на посту ДПС вечером 7 апреля. В результате они получили ножевые ранения. Мужчина был ликвидирован ответным огнем.

Позже один из пострадавших полицейских скончался от полученных ранений. Следователи возбудили уголовное дело, в ходе расследования которого выяснилось, что некоторые из организаторов нападения находятся в Турции, а руководителем оказался гражданин Украины.

Сразу после произошедшего Кадыров поручил усилить профилактические мероприятия против экстремизма и терроризма.