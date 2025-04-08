Кадыров заявил, что к нападению на пост ДПС в Чечне причастен гражданин Украины

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел совещание с руководством силовых ведомств и правоохранительных органов после нападения на пост ДПС в Ачхой-Мартане. Об этом глава республики написал в своем телеграм-канале.

По его словам, правоохранители установили личности тех, кто руководил действиями злоумышленника: некоторые их них находятся в Турции, однако руководил всей операцией гражданин Украины.

"Каждого из них мы призовем к суровому ответу. Это касается не только самих преступников, но также и тех, кто прямо или косвенно ответственен за их действия. Правоохранителям поставлена четкая задача – покарать каждого виновного по всей строгости закона", – заявил Кадыров.

Глава Чечни поручил усилить профилактические мероприятия против экстремизма и терроризма. Он добавил, что ответственность за преступные действия также придется понести родственникам террористов, если они знали о намерениях своих близких, но бездействовали, или, наоборот, поощряли их путь насилия.

Житель Ачхой-Мартана в Чечне напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы на посту ДПС вечером 7 апреля. В результате они получили ножевые ранения. Мужчина был ликвидирован ответным огнем.

Позже стало известно, что один из пострадавших полицейских скончался от полученных ранений. Следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.