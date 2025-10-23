23 октября, 12:56Происшествия
В Копейске ищут 12 сотрудников предприятия после взрыва
Фото: телеграм-канал "Подслушано Копейск"
После взрыва на предприятии в Копейске уточняется местонахождение 12 сотрудников, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
"Силами МЧС продолжаются поисковые работы на месте происшествия", – добавил глава региона.
Взрыв на одном из промышленных предприятий города произошел вечером 22 октября. После этого в цеху начался пожар, который позже удалось ликвидировать.
По последним данным, в результате ЧП погибли 10 человек, еще 19 пострадали. Предварительной причиной взрыва названо нарушение правил безопасности во время технологического процесса в цеху.
Следователи возбудили уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Из-за взрыва 24 октября объявили в Челябинской области днем траура. На всей территории региона будут приспущены государственные флаги.