В Копейске ищут 12 сотрудников предприятия после взрыва

Фото: телеграм-канал "Подслушано Копейск"

После взрыва на предприятии в Копейске уточняется местонахождение 12 сотрудников, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"Силами МЧС продолжаются поисковые работы на месте происшествия", – добавил глава региона.

Взрыв на одном из промышленных предприятий города произошел вечером 22 октября. После этого в цеху начался пожар, который позже удалось ликвидировать.

По последним данным, в результате ЧП погибли 10 человек, еще 19 пострадали. Предварительной причиной взрыва названо нарушение правил безопасности во время технологического процесса в цеху.

Следователи возбудили уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Из-за взрыва 24 октября объявили в Челябинской области днем траура. На всей территории региона будут приспущены государственные флаги.