Число пострадавших при взрыве в Копейске возросло до 19

Фото: телеграм-канал SHOT

Число пострадавших при взрыве на предприятии в Копейске увеличилось до 19 человек. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем телеграм-канале.

"5 человек госпитализированы в тяжелом состоянии. 2 переведены в ожоговое отделение ГКБ № 6 Челябинска, еще 2 – в областную больницу. Планируется перевод еще 1 пострадавшей в областную больницу после стабилизации состояния", – уточнил глава региона.

По его словам, еще 14 человек проходят лечение амбулаторно, а 4 осмотрены на месте происшествия и находятся под патронатом на дому. Кроме того, 9 человек обратились в травмпункт с травмами легкой и средней степени тяжести.

Как отметил Текслер, им назначено лечение, госпитализации не требуется. При этом еще 1 пострадавшего осмотрела на дому бригада скорой помощи.

Взрыв на одном из промышленных предприятий Копейска произошел вечером 22 октября. После этого в цеху начался пожар, который позже удалось ликвидировать.

В результате погибло 10 человек. Предварительной причиной ЧП названо нарушение правил безопасности во время технологического процесса в цеху.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В настоящее время продолжаются следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Из-за взрыва на предприятии 24 октября объявили в Челябинской области днем траура. На всей территории региона будут приспущены государственные флаги.