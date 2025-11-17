Трамп заявил, что поддерживает введение санкций против стран, сотрудничающих с РФ

Фото: ТАСС/AP/Evan Vucci

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказался в поддержку законопроекта, разрабатываемого американским конгрессом, который предполагает введение санкций против стран, сотрудничающих с Россией. Об этом американский лидер заявил во время беседы с журналистами.

Трамп добавил, что законопроект предусматривает серьезные ограничительные меры для любой страны, осуществляющей экономическое сотрудничество с РФ.

Кроме того, он допустил, что в соответствующий санкционный список может быть включен Иран.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что у Белого дома заканчиваются возможности для санкций против России. По его словам, у Вашингтона "осталось не так много" для введения ограничительных мер в отношении РФ.