РИА Новости: ЕС может усилить давление на банки Турции из-за 19-го пакета санкций

Фото: depositphotos/ginasanders

Евросоюз может усилить давление на турецкие банки из-за 19-го пакета санкций против России, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в государственном финансовом секторе Турции.

Под мониторинг или косвенное давление могут подпасть банки или компании, которые ведут дела с российской стороной. Собеседник СМИ отметил, что из-за этого Турции необходимо быть готовой к росту комплаенс-рисков (риски появления у компании финансовых или репутационных убытков. – Прим. ред.) и дополнительным проверкам.

Он также указал на то, что Брюссель после введения санкций стремится перекрыть как прямые финансовые каналы России, так и "серые" маршруты через третьи страны. В ЕС опасаются, что Турция может сгладить для Москвы санкционный эффект, используя гибкость своих финансовых и торговых инструментов. Однако в настоящий момент это только "политическое предположение", поскольку ни фактов, ни прямых обвинений.

Евросоюз ввел 19-й пакет антироссийских санкций 23 октября. Он затронул банки, криптобиржи, иностранные компании и транзакции в криптовалютах. Вместе с тем рестрикции направлены против более 100 танкеров, используемых для перевозки российской нефти, запрещены закупка и импорт СПГ из РФ.

Помимо этого, ЕС запретил поставлять унитазы, биде, раковины и другую сантехнику. Владимир Путин, комментируя данный пункт ограничений, пошутил, что европейцам это дорого обойдется, так как они были бы им нужны в нынешней ситуации.

