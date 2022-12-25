"В главной роли": Наталья Гвоздикова

Наталья Гвоздикова – одна из самых красивых актрис советского кино – родилась в семье военного и все детство провела в переездах из одного военного городка в другой. Становиться актрисой девочка не мечтала, ее больше привлекала профессия врача. На выбор жизненного пути повлияла старшая сестра – артистка театра Аркадия Райкина. Девушки в тайне от родителей готовились к поступлению Наташи в театральное училище.

Как отец Натальи Гвоздиковой отреагировал на решение дочери стать актрисой? Как неожиданное знакомство с Тамарой Макаровой и Сергеем Герасимовым изменило судьбу девушки и привело ее во ВГИК? Чем молодой и неопытной актрисе запомнилась работа с Василием Шукшиным?

Почему в "Большой перемене" блондинка-актриса перевоплотилась в брюнетку? Как популярность после роли в телефильме отразилась на жизни Натальи Гвоздиковой? И что для актрисы всегда было на первом месте – семья или профессия? Об этом – в программе "В главной роли".