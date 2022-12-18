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Культура

"В главной роли": Жанна Рождественская

"В главной роли": Жанна Рождественская

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Голос Жанны Рождественской знали в СССР все. А в лицо узнали бы только единицы. Не об этом мечтала будущая певица, когда в детстве представляла себя звездой киноэкрана. Мечты пришлось подкорректировать, когда стало ясно – на большом экране ей суждено оставаться за кадром.

Почему певицу вырезали из всех телевизионных программ? Как она покорила Москву? Кто "подарил" Жанну Рождественскую композитору Максиму Дунаевскому? И какой мечте певице теперь уже не суждено сбыться?

Об этом – в программе "В главной роли".

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