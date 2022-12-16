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15:45

Экономика

Рост зарплат в РФ может опережать темпы увеличения производительности труда – Набиуллина

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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что показатель рабочей силы в России в 2023 году будет уменьшаться. Это происходит на фоне последствий мобилизации.

При этом она отметила, что реальные зарплаты будут расти и могут опережать темпы увеличения производительности труда. А безработица в 2022 году, по ее словам, обновила исторический минимум. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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