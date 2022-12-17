"Откройте, Давид": Михаил Церишенко

Давид Виннер провёл день с юмористом, театральным режиссером Михаилом Церишенко, которого многие знают, как актера "Кривого зеркала".

Почему закончилось сотрудничество Михаила и Евгения Петросяна, как за последние 20 лет изменился юмор, куда пропали артисты эстрады и добрые шутки? Как Михаил собрал целый автопарк "жуков", какой ролью гордится, какие подарки от поклонников считает самыми дорогими? Подробнее в программе – "Откройте, Давид".