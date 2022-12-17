Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

17 декабря, 22:00

Культура

"Откройте, Давид": Михаил Церишенко

"Откройте, Давид": Михаил Церишенко

The City: комедия "Непослушник 2"

Новости часа: изменение температуры в "Союзе МС-22" не угрожает жизни космонавтов

"Золотая рыбка": Дмитрий Богачев

Специалисты рассказали о жанровом и остросюжетном кино в РФ

The City: подборка фильмов для просмотра дома

"Программа наших передач": "Песня года"

"Тайны нашей эстрады": "Летящей походкой...". Песня как хобби

Москвичей пригласили на спектакль "Кто боится Вирджинии Вульф?" в Театре Наций

В российский прокат вышла комедия "Непослушник 2"

Давид Виннер провёл день с юмористом, театральным режиссером Михаилом Церишенко, которого многие знают, как актера "Кривого зеркала".

Почему закончилось сотрудничество Михаила и Евгения Петросяна, как за последние 20 лет изменился юмор, куда пропали артисты эстрады и добрые шутки? Как Михаил собрал целый автопарк "жуков", какой ролью гордится, какие подарки от поклонников считает самыми дорогими? Подробнее в программе – "Откройте, Давид".

Читайте также
Программа: Откройте, Давид
культуравидеоДавид Виннер
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика