Тизер фильма "Вызов" покажут перед новогодним обращением Владимира Путина

Фото: кадр из фильма "Вызов"; режиссер – Клим Шипенко; производство – госкорпорация "Роскосмос", Первый канал, START, Yello

Тизер фильма "Вызов" покажут 31 декабря на Первом канале перед новогодним обращением Владимира Путина, сообщают "Ведомости" со ссылкой на гендиректора Первого канала и сопродюсера "Вызова" Константина Эрнста.

Фильм Клима Шипенко "Вызов" повествует о женщине-враче Жене Беляевой, которая отправляется на орбиту для спасения космонавта Ивана. В картине главные роли сыграли Юлия Пересильд, Милош Бикович и Владимир Машков.

На МКС съемки длились 12 дней, в них приняли участие космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. Съемки фильма завершились 5 октября этого года, премьера назначена на 12 апреля 2023 года.

Ранее сообщалось, что "Союзмультфильм" может выпустить сериал про Чебурашку, однако он не будет перекликаться с историей новой картины, которую представят зрителям 1 января следующего года. Директор российской студии Юлиана Слащева рассказала, что на данный момент изучается возможность создания сериала о Чебурашке, поскольку уже есть созданные 3D-модели персонажей.

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