Видео: YouTube/Universal Pictures UK

Опубликован первый официальный трейлер фильма "Оппенгеймер" Кристофера Нолана. Трейлер размещен на YouTube-канале кинокомпании Universal Pictures.

"Это один из самых сложных проектов, за которые я когда-либо брался, как с точки зрения его масштаба, так и с точки зрения понимания всей широты истории (создателя атомной бомбы Роберта) Оппенгеймера. Были большие логистические сложности, большие практические проблемы. Но у меня была необыкновенная команда, и она действительно выложилась", – рассказал Нолан.

Главную роль в картине исполнил Киллиан Мерфи, который наиболее популярен по сериалу "Острые козырьки". В фильме также зрители смогут увидеть Роберта Дауни – младшего, Мэтта Дэймона, Джоша Хартнетта, Кеннета Брана и других актеров.

Новый фильм, основанный на книге "Американский Прометей", посвящается создателю атомной бомбы Роберту Оппенгеймеру. Кристофер Нолан выступил в фильме как режиссер, продюсер и сценарист. Премьера назначена на 21 июля 2023 года.

Ранее сообщалось, что Кристофер Нолан снял сцену ядерного взрыва в фильме "Оппенгеймер" без использования спецэффектов. Нолан пригласил супервайзера по визуальным эффектам Эндрю Джексона, который помог ему воссоздать те или иные элементы без компьютерной графики.

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