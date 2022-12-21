HBO Max назвал дату премьеры спин-оффа "Скуби-Ду" о Велме Динкли

Фото: кадр из мультфильма "Велма"; производство – Warner Bros.

Премьера анимационного сериала для взрослых "Велма" на стриминговой платформе HBO Max запланирована на 12 января 2023 года. Об этом сообщает издание Deadline.

Сюжет спин-оффа "Скуби-Ду" расскажет историю Велмы Динкли – одного из основных персонажей оригинального мультсериала и главного "мозга" детективного отряда.

Подробности проекта не раскрываются, однако актриса Минди Калинг, озвучившая Велму, рассказала, что одним из главных персонажей сериала будет индианка.

Тизер нового сериала с возрастным рейтингом R вышел в начале октября. В ролике создатели изобразили пародию на фильм ужасов "Крик". Кто-то позвонил героине на телефон и спросил, любит ли Динкли разгадывать загадки.

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