На Netflix вышел детектив "Достать ножи: Стеклянная луковица" с Дэниелом Крэйгом

Фото: YouTube/Netflix

На стриминговой платформе Netflix состоялась премьера детектива "Достать ножи: Стеклянная луковица". Роль частного детектива Бенуа Бланка вновь исполнил Дэниел Крэйг.

Действие сиквела разворачивается на греческом острове в резиденции миллиардера. Мужчина приглашает знакомых сыграть в ролевую игру на смекалку. Встреча заканчивается убийством. Сыщику предстоит распутать новое загадочное преступление с множеством подозреваемых.

Режиссером и сценаристом выступил Райан Джонсон, работавший над первой частью картины, премьера которой состоялась в 2019 году. Роли в картине исполнили Дэйв Батиста, Эдвард Нортон, Кэтрин Кан, Кейт Хадсон и другие.

Посмотреть детектив на сервисе можно в оригинальной озвучке с субтитрами на русском языке.

Ранее фильм "Достать ножи: Стеклянная луковица" был номинирован на премию "Золотой глобус" в категории "Лучший актер в мюзикле/комедии". В данной номинации также представлены "Белый шум" Адама Драйвера, "Меню" Рэйфа Файнса, "Банши Инишерина" Колина Фаррелла. 80-я церемония вручения премии пройдет в ночь на 11 января 2023 года.

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