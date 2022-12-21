В Москве наградили победителей творческого конкурса "Про мой район"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице состоялась церемония награждения победителей "Про мой район". Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Такие конкурсы как раз показывают, как дети воспринимают и каким хотят видеть свой район. Ребята прислали нам почти 2 тысячи работ", – сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По словам Сергуниной, конкурсанты представили фотографии столичных достопримечательностей и рассказы об их истории, видеоролики и экскурсионные маршруты по понравившимся местам. Участие в конкурсе приняли дети в возрасте от 4 до 15 лет.

Конкурс проводился в рамках программы "Мой район". 61 победитель был награжден призами и памятными подарками. Участие в церемонии награждения приняли актер, депутат Госдумы Дмитрий Певцов и журналист, депутат Госдумы Тимофей Баженов.

Ранее стартовал прием заявок на Архитектурную премию Москвы. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 15 февраля 2023 года. Каждый из победителей получит по одному миллиону рублей.



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