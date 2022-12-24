Маршруты по площадкам фестиваля "Путешествие в Рождество" появились в сервисе Russpass

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Туристический сервис Russpass составил маршруты по площадкам фестиваля "Путешествие в Рождество", который проходит в столице с 23 декабря по 8 января, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Всего появилось четыре маршрута – один по центральным площадкам и три по другим округам столицы. Маршрут "Город-сказка: прогулка по новогодней Москве" проходит по центральным улицам и площадям. Он включает в себя 10 локаций. Кроме фестивальных площадок, в него входят улица Никольская, ГУМ и Центральный детский магазин. Начать предлагают с Тверского бульвара, где обустроена длинная аллея из светящихся арок.

Маршрут "Праздник к нам приходит: идеи для зимних каникул в Москве" охватывает четыре площадки на востоке столицы. В кулинарной студии на Городецкой улице можно познакомиться с рецептами алтайской коврижки, научиться готовить новогоднее печенье и сбитень на основе ягод и трав. В сквере у Гольяновского пруда гостей встретят популярные сказочные персонажи – 12 месяцев, Снеговик-почтовик, Мороз Иванович и другие. На всех площадках, включенных в маршрут, работают бесплатные катки.

Маршрут "Новый год к нам мчится: как провести зимние каникулы в Москве" пролегает по юго-западу столицы. В него вошли четыре точки, одна из которых – площадка фестиваля на Профсоюзной улице. Опытные повара научат печь слоеные конвертики с яблоками и грецким орехом или пирог перекладенец с ягодами и фруктами.

Маршрут "Новый год – время волшебства: зимние каникулы для всей семьи" проходит по Ореховому бульвару. Там гостей познакомят с рецептами национальных праздничных блюд разных регионов России. В сквере у станции метро "Некрасовка" проведут мастер-класс по изготовлению афиш и открыток в ретростиле.

Все маршруты на Russpass бесплатные. Их можно добавить в "Избранное" и при желании скорректировать, например, дополнив другими площадками и достопримечательностями. Готовым планом можно делиться по ссылке с друзьями и близкими.

Зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" открылся в Москве накануне. Его проведение является одной из новогодних традиций столицы. Праздничные мероприятия, которые пройдут в этом году на 32 площадках в рамках фестиваля, посвящены объединяющим москвичей ценностям и добрым делам, а также поддержке участников российской спецоперации.

Посетители смогут:

бесплатно покататься на коньках;

принять участие в творческих и кулинарных мастер-классах;

побывать на ярких гастрономических шоу от ведущих поваров;

попробовать угощения;

выбрать подарки;

сделать фотографии на память.

Гостей ждут встречи с любимыми персонажами сказок, а также детские мастер-классы, угощения и лучшие лакомства из российских регионов. Фестиваль познакомит посетителей с традициями празднования Нового года народов, проживающих на территории России.

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