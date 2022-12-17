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Культура

"Раскрывая тайны звезд": памяти Леонида Филатова

"Раскрывая тайны звезд": памяти Леонида Филатова

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Когда актера, режиссера и поэта Леонида Филатова не стало, заговорили о том, что он сгорел на работе. И с этим сложно поспорить.

Почему Леонид совсем не берег себя? Какой болью и кровью давались автору его легкие, летучие стихи? Чем пожертвовала ради Филатова женщина его жизни? И на какие муки шел актер, чтобы люди помнили? Почему Филатов опустил руки и перестал бороться за жизнь? Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".

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Программа: Раскрывая тайны звёзд
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