"Раскрывая тайны звезд": памяти Леонида Филатова

Когда актера, режиссера и поэта Леонида Филатова не стало, заговорили о том, что он сгорел на работе. И с этим сложно поспорить.

Почему Леонид совсем не берег себя? Какой болью и кровью давались автору его легкие, летучие стихи? Чем пожертвовала ради Филатова женщина его жизни? И на какие муки шел актер, чтобы люди помнили? Почему Филатов опустил руки и перестал бороться за жизнь? Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".