Netflix продлил сериал "Ведьмак" на пятый сезон

Фото: youtube.com/Netflix

Компания Netflix решила продлить на пятый сезон сериал "Ведьмак" по мотивам фэнтезийного цикла "Сага о ведьмаке" Анджея Сапковского. Об этом в интервью Deadline сообщила кастинговый директор шоу Софи Холланд.

Она добавила, что съемки пятого сезона начнутся сразу после завершения работы над производством четвертого сезона.

Холланд не стала комментировать, как она относится к тому, что начиная с четвертого сезона проект покинет исполнитель главной роли – Геральта из Ривии – британский актер Генри Кавилл.

До этого в Netflix заявили, что с четвертого сезона сериала роль Геральта из Ривии будет играть Лиам Хемсворт, известный по роли Гейла Хоторна в фильме "Голодные игры".

"Я, наверное, не буду комментировать этот вопрос. Я бы с удовольствием, но не буду. Я действительно с нетерпением жду, что принесет Лиам. У него большая база поклонников. В четвертом сезоне нас будет хорошая смесь новых персонажей и вернувшихся лиц", – сообщила Софи Холланд.

Ранее Netflix опубликовал на своем официальном YouTube-канале тизер третьего сезона сериала "Ведьмак". Новый сезон выйдет этим летом. Главную роль в нем по-прежнему исполняет Генри Кавилл.

До этого Анджей Сапковский высказал свое мнение по поводу экранизации книг на стриминговой платформе Netflix.