Netflix показал трейлер третьего сезона "Ведьмака"

Видео: YouTube/Netflix

Netflix опубликовал на своем официальном YouTube-канале тизер третьего сезона сериала "Ведьмак".

Новый сезон выйдет этим летом. Главную роль в нем по-прежнему исполняет Генри Кавилл. Начиная с четвертого сезона, как заявили ранее в Netflix, Геральта из Ривии будет играть Лиам Хемсворт, известный по роли Гейла Хоторна в фильме "Голодные игры".

В феврале этого года Netflix выпустил приквел "Ведьмака" под названием "Ведьмак: Происхождение". Всего 8% зрителей дали новому проекту по вселенной "Ведьмака" положительную оценку, критики заявили, что сериал снят на 38 из 100%. Автор саги о Геральте из Ривии Анджей Сапковский сказал, что сериал оставляет желать лучшего.