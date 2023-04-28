Вышел трейлер приквела "Голодных игр"

Видео: YouTube/Lionsgate Movies

Студия Lionsgate показала на своем YouTube-канале трейлер фильма-антиутопии "Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях".

Новая кинолента по вселенной "Голодных игр" является приквелом к основной серии романов писательницы Сьюзен Коллинз. Премьера фильма запланирована на 17 ноября этого года.

Сюжет кинокартины развивается вокруг главного антагониста основной трилогии Кориолана Сноу и его подопечной Люси Грей Бэйрд. Их сыграют британец Том Блит и американка Рэйчел Зеглер.

Экранизации основных романов трилогии – "Голодные игры", "И вспыхнет пламя" и "Сойка-пересмешница" – в общей сложности собрали в прокате 3 миллиарда долларов.

Ранее Netflix выпустила трейлер третьего сезона "Ведьмака". Это будет последней сезон, в котором роль Геральта из Ривии сыграет Генри Кавилл. В четвертом сезоне его сменит Лиам Хемсворт, известный по роли Гейла Хоторна в "Голодных играх".

Вышел трейлер второй части нового "Секса в большом городе"