"Тайны кино": "Белые ночи"

В 1957 году в жюри Венецианского кинофестиваля был приглашен знаменитый советский режиссер Иван Пырьев. Тогда "Серебряного льва" получила итальянская картина "Белые ночи", снятая по повести русского классика Федора Достоевского. В главных ролях были Марчелло Мастроянни, Мария Шелл, Жан Маре. Экранизация режиссера Лукино Висконти произвела впечатление на Пырьева. Советский постановщик решил, что он снимет свои "Белые ночи" и сделает это лучше, чем Висконти.

Какой роман завязался на съемках картины? Из-за чего именитый советский режиссер попал в больницу прямо во время работы над фильмом? Удалось ли ему снять экранизацию Достоевского лучше, чем у Висконти? И как экранизация Достоевского изменила жизнь всесильного Ивана Пырьева?

Об этом – в программе "Тайны кино".