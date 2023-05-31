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Культура

"Тайны кино": "Белые ночи"

"Тайны кино": "Белые ночи"

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В 1957 году в жюри Венецианского кинофестиваля был приглашен знаменитый советский режиссер Иван Пырьев. Тогда "Серебряного льва" получила итальянская картина "Белые ночи", снятая по повести русского классика Федора Достоевского. В главных ролях были Марчелло Мастроянни, Мария Шелл, Жан Маре. Экранизация режиссера Лукино Висконти произвела впечатление на Пырьева. Советский постановщик решил, что он снимет свои "Белые ночи" и сделает это лучше, чем Висконти.

Какой роман завязался на съемках картины? Из-за чего именитый советский режиссер попал в больницу прямо во время работы над фильмом? Удалось ли ему снять экранизацию Достоевского лучше, чем у Висконти? И как экранизация Достоевского изменила жизнь всесильного Ивана Пырьева?

Об этом – в программе "Тайны кино".

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Программа: Тайны кино
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