Собянин подвел итоги акции "Ночь в музее"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

677 тысяч человек присоединились к мероприятиям акции "Ночь в музее" в минувшую субботу, 20 мая. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Ночь в музее" в этом году посетили 677 тысяч человек. <...> В музеях, библиотеках, старинных усадьбах проходили экскурсии, концерты, лекции, встречи с актерами и другие мероприятия", – написал мэр.

По его словам, в акции приняли участие больше 200 площадок. Для некоторых из них, например, для центра "Зотов", Музея морского флота и Музея истории медицины, это был первый подобный опыт.

Градоначальник рассказал, что Музей Москвы в этот день провел на Хохловской площади лекции и экскурсии по прилегающим улицам, а у здания на Зубовском бульваре прошли концерты и спектакль. Музей транспорта Москвы между тем провел ралли "Тур Культур" с участием 21 ретроавтомобиля.

Принять участие в акции можно было и онлайн. Для горожан подготовили видеоэкскурсии от актеров, ученых и других знаменитых людей. Трансляции музеев посмотрели почти 460 тысяч раз.

Ранее сообщалось, что в столице в рамках "Чеховского фестиваля на улицах Москвы" пройдут выступления театральных коллективов со всего мира. Открытие фестиваля состоялось 20 мая, на нем выступил коллектив Хермана Корнехо из Аргентины с шоу "Милонга".

