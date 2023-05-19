Театры со всего мира выступят на улицах Москвы в рамках "Чеховского фестиваля"

Фото: chekhovfest.ru

Театральные коллективы со всего мира выступят в столице в рамках "Чеховского фестиваля на улицах Москвы", который станет частью XVI Международного театрального фестиваля имени Чехова. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Чеховский фестиваль" пройдет в Москве с 20 мая по 20 августа. Откроет ее коллектив Хермана Корнехо из Аргентины. В субботу, 20 мая, в 12:30 на площади Революции он представит получасовое шоу "Милонга" с участием чемпионов мира по танго. Повторно увидеть его можно будет 21 мая в 14:00.

В рамках программы жители и гости столицы до конца лета смогут бесплатно увидеть на улицах города выступления как участников театрального фестиваля, так и специально приглашенных коллективов.

Ранее сообщалось, что 20 мая в Москве в рамках акции "Ночь в музее" состоится фестиваль "Спорт есть искусство". Так, например, в парке "Музеон" в 14:00 пройдет тренировка про стретчингу, а в 17:00 там запланирован танцевальный флешмоб.

