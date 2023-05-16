Фестиваль "Спорт есть искусство" пройдет в Москве в рамках акции "Ночь в музее"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В рамках акции "Ночь в музее", которая состоится 20 мая, пройдет фестиваль "Спорт есть искусство". Об этом сообщает пресс-служба департамента спорта Москвы.

"Спорт есть искусство" – яркая коллаборация, где культура и спорт гармонично переплетены в новом, современном формате. Увлекательные лекции, познавательные экскурсии, энергичные тренировки, танцевальные мастер-классы и зажигательные ночные забеги – все это ждет москвичей и гостей столицы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в парке искусство "Музеон" с 14:00 до 15:00 пройдет тренировка про стретчингу, которую могут посетить все желающие. В 15:30 гости мероприятия могут посетить лекторий, где будут выступать спортсмены и деятели искусства. В 17:00 на территории парка пройдет танцевальный флешмоб.

В пресс-службе добавили, что все посетители могут попробовать станцевать и научиться разным стилям танцев под руководством хореографов.

"В конце мастер-классов состоится баттл среди приглашенных топовых хореографов, представителей разных танцевальных культур. Судить баттл будет известный хореограф и режиссер-постановщик Екатерина Решетникова", – отметили представители департамента.

Помимо этого, в "Лужниках" состоится иммерсивная экскурсия на самокатах. А все граждане, которым нравится бег, могут принять участие в ночном забеге в Парке Горького, на ВДНХ и в парках "Сокольники", "Коломенское", Фили". Участники получат светящиеся в темноте аксессуары.

"Единственное правило – чем больше света, тем лучше", – уточнили в ведомстве.

Для участия в мероприятии участникам необходимо записаться через сайт art.moscow.sport.

Ранее ВДНХ пригласила москвичей на мероприятия акции "Ночь в музее" 20 мая с 18:00 до 00:00. Главной темой акции в этом году станет музыка. Посетителей ждут выставки, экскурсии, концерты, театрализованные представления, лекции и мастер-классы на 35 площадках.

