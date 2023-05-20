В московском Музее Победы открылась выставка героев СВО

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Выставка портретов героев спецоперации и "Русской весны" открылась в Музее Победы в Москве. Об этом сообщается на сайте музея.

"Выставка называется "Zaветам Vерны". Вся эта коллекция, которая здесь представлена, создавалась в военно-полевых условиях. Ребята воюют, дай бог им сил и быстрейшей победы, а мы это все изображаем. Военкоры рассказывают, художники, весь культурный фронт, должен быть там"– рассказала ТАСС автор картин – художница Татьяна Пономаренко-Левераш.

Уточняется, что Пономаренко-Левераш написала портреты для выставки, находясь в зоне СВО. В музее представлены 30 работ, большая часть из которых выполнена карандашом.

Кроме того, советник врио главы ДНР Ян Гагин принес на выставку в качестве экспонатов несколько осколков боеприпасов из зоны спецоперации.

Среди них – осколок ракеты от РСЗО HIMARS, флешетты, осколки от кассетных боеприпасов, а также шеврон украинского полка "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) и их информационные буклеты.

Одним из экспонатов является планшет, внутри которого кустарным способом была заложена взрывчатка, которая должна была сработать во время нажатия на любую из кнопок устройства.

Как уточнил Гагарин, планшет был специально оставлен в одном из кафе Донбасса, однако благодаря действиям специалистов взрыва удалось избежать.

Ранее москвичей пригласили на акцию "Ночь в музее". Большая часть музеев и театров открыла двери в 19:00 20 мая. Например, музей транспорта Москвы организовал целый ретровояж по выставкам столицы.