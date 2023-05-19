Москва онлайн покажет музыкальный перформанс в музее-заповеднике "Царицыно"

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20 мая зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть музыкальную программу "Над временем" в рамках акции "Ночь в музее" на территории музея-заповедника "Царицыно".

Вы увидите музыкальный перформанс Варвары Зениной "Путь ремесленника", посвященный культурным традициям русских сел и деревень, находящихся на границе с другими государствами. В ходе представления артисты исполнят песни, которые поют жители Белорусского Полесья или села Белица в Курской области.

В этот же вечер зрителей ждут концерт-высказывание фольклорного ансамбля кафедры хорового и сольного народного пения Академии имени Гнесиных и DJ-сет Денни Кея.

Смотрите прямую трансляцию 20 мая в 22:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.