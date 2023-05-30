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Культура

"Тайны нашей эстрады": песни поэта и гражданина Роберта Рождественского

"Тайны нашей эстрады": песни поэта и гражданина Роберта Рождественского

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Быть поэтом – доля незавидная в любые времена. Во времена построения коммунизма – вдвойне. Лирики были обречены на критику за равнодушие к судьбам Родины, а те, кто искренне верил в идеалы коммунизма, – на обвинения в неискренности.

Патриоту Роберту Рождественскому приходилось терпеть нападки со всех сторон: диссиденты откровенно кричали о его продажности, а официальные власти считали чуть ли не врагом строя. И это стало для поэта настоящей трагедией.

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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Программа: Тайны нашей эстрады
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