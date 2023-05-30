Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 мая, 18:30

Культура

"Звезды советского экрана": "Дело было в Пенькове"

"Звезды советского экрана": "Дело было в Пенькове"

"Тайны нашей эстрады": песни поэта и гражданина Роберта Рождественского

Фильм "Уикэнд с батей" вышел на экраны кинотеатров в РФ

Собянин: "Библионочь" в Москве посетили более 41 тыс человек

"Тайны кино": "Белый Бим, Черное ухо"

Евгений Миронов и другие деятели искусства рассказали о фестивале "Горький+"

Русские народные песни исполнили в музее-заповеднике "Царицыно" в "Ночь в музее"

"Сити": военный боевик "Переводчик" вышел на экраны кинотеатров в РФ

Организаторы акции "Библионочь-2023" рассказали о программе

Москвичам рассказали о программе выставки-форума "АРХ Москва"

В октябре 1957 года читатели журнала "Советский экран" увидели первые кадры со съемок нового фильма "Дело было в Пенькове". Сюжет для советского кино был возмутительный – тракторист Матвей влюбляется в городскую барышню Тоню. И все это происходит при молодой красавице-жене. Такие вот любовные страсти на фоне колхозных будней...

Почему Светлана Дружинина считала, что после таких съемок ее точно никто не возьмет замуж? Как Вячеславу Тихонову пришлось уродовать себя ради роли колхозника? Почему Нонна Мордюкова в бешенстве ворвалась на съемки "Дело было в Пенькове"? На что пришлось пойти, чтобы в картине появилась песня "Огней так много золотых"? И из-за какой сцены фильму поставили гриф "детям до 16"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

Читайте также
Программа: Звезды советского экрана
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика