"Звезды советского экрана": "Дело было в Пенькове"

В октябре 1957 года читатели журнала "Советский экран" увидели первые кадры со съемок нового фильма "Дело было в Пенькове". Сюжет для советского кино был возмутительный – тракторист Матвей влюбляется в городскую барышню Тоню. И все это происходит при молодой красавице-жене. Такие вот любовные страсти на фоне колхозных будней...

Почему Светлана Дружинина считала, что после таких съемок ее точно никто не возьмет замуж? Как Вячеславу Тихонову пришлось уродовать себя ради роли колхозника? Почему Нонна Мордюкова в бешенстве ворвалась на съемки "Дело было в Пенькове"? На что пришлось пойти, чтобы в картине появилась песня "Огней так много золотых"? И из-за какой сцены фильму поставили гриф "детям до 16"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".