В Роспотребнадзоре исключили риск эпидемии легионеллеза в РФ

Москве не грозит эпидемия легионеллеза. Риск завоза так называемой болезни легионеров в Россию из Европы исключен. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Ранее в результате вспышки заболевания на юге Польши скончались 14 человек. После этого на российских пунктах пропуска усилили санитарный контроль. Легионеллез – это инфекционное заболевание, заразиться которым можно в бассейне, аквапарке и даже в собственной ванне. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.