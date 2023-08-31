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31 августа, 07:45

Общество

В Роспотребнадзоре исключили риск эпидемии легионеллеза в РФ

В Роспотребнадзоре исключили риск эпидемии легионеллеза в РФ

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Москве не грозит эпидемия легионеллеза. Риск завоза так называемой болезни легионеров в Россию из Европы исключен. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Ранее в результате вспышки заболевания на юге Польши скончались 14 человек. После этого на российских пунктах пропуска усилили санитарный контроль. Легионеллез – это инфекционное заболевание, заразиться которым можно в бассейне, аквапарке и даже в собственной ванне. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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