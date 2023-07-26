Врач назвала заболевания, которыми можно заразиться на даче

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На даче существует риск заразиться гельминтозом, столбняком и другими инфекциями. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

"Прежде всего, на даче можно заразиться гельминтозом, то есть глистными инвазиями. В навозе, которым удобряют почву, могут быть яйца паразитов. Если мы плохо промыли фрукты, овощи или ягоды, чаще всего это клубника или огурцы, то частички почвы остаются на них. При употреблении такой пищи яйца гельминтов могут попасть в наш организм", – предупредила эксперт.

Еще одна опасность, с которой рискуют столкнуться огородники, – столбняк. Это острое инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему. Часто им заражаются люди во время дачных работ.





Надежда Чернышова врач-терапевт Если пораниться во время работы в огороде и в рану попадет почва, где есть возбудители столбняка, то можно им заразиться. Поэтому важно, чтобы у человека была прививка от этой инфекции.

Любителям натурального молока следует быть особенно осторожными и покупать продукцию в деревне только у проверенных хозяев, которые следят за своими животными. В противном случае через напиток можно заразиться опасными заболеваниями, подчеркнула врач.

"Многое зависит от того, как соблюдаются меры гигиены при дойке коровы и хранении молока, насколько здорово животное. Есть такие заболевания, как ящур, бруцеллез, туберкулез. Это могут быть и обычные стафилококки. Если у коровы воспаленное вымя, то микробы способны попасть в молоко и тоже вызвать заражение", – заключила Чернышова.

Ранее россиянам рассказали, какие симптомы указывают на заражение столбняком. У заболевших могут наблюдаться проблемы с дыханием, спазмы мышц, судороги, а также болезненная реакция на свет и звук. Инкубационный период инфекции длится от нескольких дней до недель в зависимости от стойкости иммунной системы человека.

