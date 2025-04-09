Парламент Приднестровья продлил режим ЧП в экономике до 9 мая

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Парламент Приднестровья продлил режим ЧП в экономике из-за энергетического кризиса. Он будет действовать до 9 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Режим ЧП продлевается уже в четвертый раз. В пояснительной записке указано, что решение принято из-за сохраняющейся в республике нестабильной ситуации, которая обуславливается сокращением поставок природного газа. Это привело к тяжелому общеэкономическому кризису, добавляется в документе.

С начала года в Приднестровье начались отключения электричества и газа после того, как российская компания "Газпром" ограничила поставки энергоресурса в Молдавию.

По мнению замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, поведение молдавского правительства в вопросах погашения задолженности перед "Газпромом" спровоцировало рост стоимости газа в стране в 3–4 раза.

При этом Россия сообщила о готовности оказать Приднестровью помощь в вопросах газа, но для этого должны быть приняты действия с молдавской стороны. Однако президент Молдавии Майя Санду назвала незаконными гуманитарные поставки, указав, что они нарушают международные санкции.

