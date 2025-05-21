"Ботафого" расторг сделку по трансферу Вендела из "Зенита"

Фото: ТАСС/ФК "Зенит"/Анна Мейер

Бразильский клуб "Ботафого" объявил о расторжении сделки по трансферу футболиста петербургского "Зенита" Вендела, который должен был перейти в конце текущего сезона Российской Премьер-лиги (РПЛ). Об этом говорится в заявлении на сайте клуба.

Причиной стали геополитические факторы. В "Ботафого" пояснили, что аннулирование соглашения прошло по обоюдному согласию.

"Владельцы российского клуба были включены в список международных санкций, что делает невозможными любые транзакции с командой в соответствии с законодательством США", – отмечается в заявлении.

Бразильский клуб поблагодарил "Зенит" за высокий уровень профессионализма и корректное поведение на протяжении всех этапов переговоров. Российские представители, несмотря на сложную ситуацию, не зависящую от обеих сторон, действовали открыто и продолжали сотрудничать.

"Ботафого" также выразил признательность самому Венделу за его образцовое поведение и стремление стать частью команды.

"Желаем ему успехов в дальнейшей карьере", – заключили в заявлении.

Ранее на одном из матчей "Зенита" против "Факела" Вендел показал оскорбительный жест, за что его удалили с поля. Главный тренер команды из Санкт-Петербурга Сергей Семак рассказал, что один из футболистов воронежского клуба изображал макаку во время игры, а болельщики обзывали иностранных спортсменов "Зенита" обезьянами.

В свою очередь, "Факел" заявил, что выступает против любых видов дискриминации, и пообещал принять меры в случае подтверждения фактов оскорбительного поведения со стороны футболистов или болельщиков.

Сам Вендел назвал жест непреднамеренным и признал, что эмоционально отреагировал на провокации болельщиков. Футболист сделал вывод, что в нынешнее время еще существуют люди, которые допускают такое поведение.