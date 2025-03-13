Игрок "Зенита" Вендел пропустит один матч из-за оскорбительного жеста

Фото: fc-zenit.ru

Бразильский футболист и полузащитник петербургского клуба "Зенит" Вендел отстранен от участия в одной игре за оскорбительный жест в адрес болельщиков воронежского "Факела", который он показал на матче 20-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщил глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц, передает ТАСС.

Решение было принято с учетом обстоятельств, обратил внимание он. При этом еще одна дисквалификация назначена футболисту в условном формате. Кроме того, для Вендела установили испытательный срок, который продлится один год с момента принятия решения комитета.

"Мы направили документы в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) РФС по Венделу, арбитр его правильно удалил с поля. Вендел принял участие в заседании, он дважды принес свои извинения – перед КДК и болельщиками", – добавил Григорьянц.

Вендел объяснил свой поступок реакцией на дискриминационные фразы, которые произносились с трибун не только в его адрес, но и в адрес других спортсменов. Также футболист пообещал, что больше не допустит подобного поведения, подытожил Григорьянц.

Матч "Зенита" против "Факела", на котором Вендел показал оскорбительный жест, за что его удалили с поля, прошел 8 марта. Главный тренер команды из Санкт-Петербурга Сергей Семак рассказал, что один из футболистов воронежского клуба изображал макаку во время игры, а болельщики обзывали иностранных спортсменов "Зенита" обезьянами. После этого в социальных сетях появились кадры, подтверждающие инцидент.

В свою очередь, "Факел" заявил, что выступает против любых видов дискриминации, и пообещал принять меры в случае подтверждения фактов оскорбительного поведения со стороны футболистов или болельщиков. Кроме того, ФК назвал абсурдом обвинения в расизме, выдвигаемые игроку Сергею Божину. Команда добавила, что будет защищать футболиста.

Сам Вендел назвал свой жест непреднамеренным и признал, что эмоционально отреагировал на провокации болельщиков. Футболист сделал вывод, что в нынешнее время еще существуют люди, которые допускают такое поведение.