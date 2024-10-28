Московские предприниматели передают в зону СВО теплые вещи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владельцы московских магазинов и салонов красоты регулярно отправляют в зону спецоперации гуманитарные грузы с едой, водой, комплектами сухих душей и зубными щетками. С наступлением холодов предприниматели столицы также начали упаковывать для бойцов теплые вещи, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Многие магазины еще в начале сентября приступили к отправке теплых вещей в зону СВО для предстоящих холодов. К примеру, предприниматели из района Бирюлево Западное отправили военнослужащим флисовые шапки, а из Зябликова – тельняшки и балаклавы.

Магазины Троицкого, Новомосковского и Восточного административных округов направили бойцам большое количество теплых перчаток, а продавцы из района Орехово-Борисово Северное добавили в посылки шапки.

Тысячу флисовых костюмов для солдат собрали предприниматели в Северном Чертанове. Из района Отрадное также поступило 200 дождевиков, чтобы военные могли справиться с осенней непогодой.

Большинство владельцев магазинов отправляют одежду коробками. Так, 110 таких упаковок со всем необходимым собрали в ЮЗАО, 250 – в районе Западное Бирюлево, 1 000 комплектов – в ЮВАО.

В частности, военторг из района Соколиная Гора передал четыре тысячи комплектов формы для 45-й бригады ВДВ, а магазин цветов из Измайлова закупил и отправил одежду на сумму 45 тысяч рублей. Розничные магазины района Нагатинский Затон, в свою очередь, отправили новые футболки в Сватовский район ЛНР мобилизованным из Москвы и бойцам батальона "Шторм".

Помимо этого, магазины одежды отправили бойцам ВС РФ крайне востребованное осенью термобелье. Например, комплекты с ним передали из Дмитровского района 32-му полку третьего батальона девятой роты Таманской дивизии. Владельцы точек по продаже текстиля из района Отрадное и ЗелАО передали солдатам одеяла.

Столичные владельцы бизнеса передают военнослужащим в том числе и новые ботинки. Сотрудники магазина молочных продуктов в Останкинском районе собрали резиновые сапоги, а точка по продаже одежды и обуви из Хорошёво-Мнёвников отправил свои товары в 71-й гвардейский мотострелковый полк.

Валенки и берцы передали бойцам Троицкий и Новомосковский административные округа, из ЮАО отправили в зону СВО 100 пар ботинок, стельки и две тысячи шнурков, а из ЮВАО – несколько пар сапог 43-го размера.

Порядка 500 московских предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) работает на нужды спецоперации на Украине. По словам Сергея Собянина, это значительная часть вообще всего российского ОПК, в том числе головные предприятия. Это конструкторские и проектные бюро, опытное производство, массовое производство.

Ранее компания-резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" создала линейку адаптивной одежды для ветеранов СВО. При разработке одежды и обуви учитывался возраст ветеранов, их образ жизни, особенности полученных травм и рекомендации лечащих врачей. Также использовались инновационные материалы и конструктивные решения.