Эксперты рассказали, как избежать пожара из-за новогодней елки

На Садово-Черногрязской улице в Москве новогодняя елка стала причиной пожара. Хозяева квартиры потушили огонь самостоятельно, но одна из женщин получила ожоги. Чтобы избежать подобных инцидентов, важно соблюдать простые меры безопасности.

Специалисты советуют устанавливать елку вдали от отопительных приборов и ковров, а также выбирать гирлянды с сертификатом качества, проверяя их перед использованием. Живые елки, особенно если они простояли в тепле более десяти дней, становятся пожароопасными и могут загореться за считанные минуты.

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