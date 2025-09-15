Россияне получат равные части зарплаты в сентябре

Фото: depositphotos/Professor25

Жители России получат равные части зарплаты в сентябре 2025 года. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Он напомнил, что по Трудовому кодексу выплата зарплаты должна производиться не реже чем два раза в месяц. При этом выплата оклада осуществляется с учетом приходящихся рабочих дней.

"В сентябре 2025 года рабочих дней будет 22: в первой половине сентября 11 рабочих дней и во второй половине сентября 11 рабочих дней. Соответственно, перекосов в выплате оклада в сентябре не будет", – пояснил Балынин.

По его словам, похожая ситуация была в апреле. Тогда также было 22 рабочих дня с разделением поровну между половинами месяца. Кроме того, в феврале было 20 рабочих дней.

Как напомнил Балынин, премии и другие установленные надбавки выплачиваются работодателем вместе с выплатой зарплаты за вторую половину месяца. Поэтому при их наличии сумма выплат за вторую половину месяца может оказаться выше.

Ранее сообщалось, что с 1 октября для федеральных бюджетников вступает в силу индексация в размере 7,6%. Она коснется только сотрудников федеральных учреждений и органов.

Вместе с тем с 1 января 2026 года примерно на 20% должен вырасти МРОТ. В текущем году он составляет 22 440 рублей до вычета налогов. По словам депутата Ярослава Нилова, индексация повлияет на зарплаты 4–5 миллионов россиян.

