Адвокат Чекалиной опроверг информацию о фальсификации дела против стилиста Янковской

Фото: телеграм-канал "Lerchek теперь тут"

Адвокат Михаил Мушаилов, представляющий интересы блогера Валерии Чекалиной, опроверг информацию о его наказании за сфальсифицированное уголовное дело против стилиста Эльвиры Янковской. Об этом сообщает телеканал "360".

Ряд телеграм-каналов отмечал, что в прошлом году Чекалина поручила адвокату сфальсифицировать дело, он согласился и написал жалобу на Янковскую от лица другой девушки, которая тоже пострадала от действий стилиста.

По словам Чекалиной, она продавала ненастоящие брендовые сумки по цене оригинала.

Также отмечалось, что адвокатская палата Москвы сделала ему дисциплинарное замечание.

"Никаких фальсификаций и наказаний не было. Дисциплинарок, бывает, много проводится, но мне наказаний никаких не поступало", – подчеркнул он.

Ранее адвокат Константин Третьяков заявлял, что супруги Чекалины полностью погасили задолженность по налогам.

Он добавил, что им пришлось взять взаймы 311 миллионов рублей из-за арестованных счетов, к которым у Чекалиных не было доступа.

В начале марта блогеры стали фигурантами уголовного дела о неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей.

По версии следствия, Чекалина использовала упрощенную схему налогообложения, годовой доход которой не должен превысить сумму в 150 миллионов рублей.

Было возбуждено уголовное дело, Чекалиных обвинили в отмывании денежных средств в особо крупном размере. Следователи установили, что им удалось легализовать более 130 миллионов рублей в апреле 2022 года, на которые они приобрели валюту США.

По обоим уголовным делам Чекалиным были предъявлены обвинения.

