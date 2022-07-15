Столичные онкологи пройдут масштабное специализированное обучение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице для онкологов организовали масштабную образовательную программу, состоящую из одного базового и 13 специализированных модулей, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в городе внедрен московский онкологический стандарт, позволяющий оказывать профильную помощь на уровне лучших мировых стандартов. А онкология является первым направлением, в котором внедряется ценностно-ориентированная медицина.

"В этой связи очень важно, чтобы врачи московской системы здравоохранения не только владели самыми передовыми методами диагностики и лечения, но и прекрасно знали особенности маршрутизации пациентов, пользовались возможностями цифровой системы здравоохранения и владели другими ключевыми навыками, необходимыми для оказания эффективной онкологической помощи в столице", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.

Она отметила, что образовательная программа запущена на базе Кадрового центра Депздрава. Ее разработали профильные врачи-онкологи под руководством главного онколога Депздрава, директора Московского клинического научного центра имени Логинова Игоря Хатькова.

В свою очередь, Хатьков отметил, что при создании программы для онкологов были учтены все необходимые специалистам знания и умения для оказания помощи пациентам.

Ранее в Москве принял первых пациентов Центр амбулаторной онкологической помощи медкомплекса в Коммунарке. Отделение обустроили в новом поликлиническом корпусе медучреждения, который возвели в конце 2021 года.

Прием там ведут врачи-онкологи общего профиля и узкие специалисты. Дневной стационар рассчитан на 24 койки и оснащен современным оборудованием.

В Москве с 2019 года действует новый стандарт онкопомощи. Акцент сделан на раннее выявление рака и всестороннюю поддержку пациентов. При малейшем подозрении на онкологию человека направляют в один из восьми специальных центров.