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Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления в палате общин британского парламента заявил, что Лондон поставит Киеву бронетранспортеры Bulldog, а также дополнительные беспилотники и переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) Starstreak. Об этом сообщает ТАСС.

Он добавил, что британское правительство направит "десятки беспилотных летательных аппаратов" для поддержки артиллерии Украины. Кроме того, Киеву будут переданы управляемые ракеты семейства GMLRS и ПЗРК Starstreak.

Британские власти предполагают, что данные поставки смогут переломить ход боевых действий на украинской территории и позволят ВСУ вытеснить войска РФ с территории республики.

Ранее в посольстве РФ в Лондоне заявили, что отправка британских танков Challenger 2 Киеву не поможет Вооруженным силам Украины (ВСУ) улучшить ситуацию на поле боя, а лишь приведет к ужесточению конфликта на украинской территории и новым потерям. В дипмиссии подчеркнули, что поведение британского правительства говорит о его вовлеченности в конфликт.

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