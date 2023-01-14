В Посольстве РФ рассказали, к чему приведет отправка британских танков Киеву

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

В посольстве России в Лондоне считают, что отправка британских танков Challenger 2 Киеву не поможет Вооруженным силам Украины (ВСУ) улучшить ситуацию на поле боя, а лишь приведет к ужесточению конфликта на украинской территории и новым потерям. Это этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей посольства.

"Направление танков отнюдь не приблизит окончание боевых действий, но будет способствовать их ужесточению, провоцируя все новые жертвы, в том числе среди мирного населения", – подчеркнули в дипмиссии.

Также представители посольства отметили, что такое положение дел соответствует планам британской стороны, которая игнорирует озвученные Россией идеи урегулирования конфликта путем переговоров и продолжает раскручивать воинственную риторику.

В дипмиссии подчеркнули, что такое поведение Лондона говорит о большей вовлеченности британской стороны в конфликт.

"Что касается танков Challenger 2, они вряд ли помогут ВСУ переломить ситуацию на поле боя, однако станут законной крупной мишенью для российских орудий", – заключили в посольстве.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак уведомил президента Украины Владимира Зеленского о намерении Лондона поставить Киеву эскадрон танков Challenger 2.

Слухи о том, что Великобритания может поставить Украине танки Challenger 2 появились 9 января. Тогда телеканал Sky News отмечал, что этот вопрос якобы обсуждается уже несколько месяцев.

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