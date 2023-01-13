13 января, 21:51Политика
ЕС переведет Киеву первый транш из 18 млрд евро помощи уже в январе
Фото: AP/Andrew Kravchenko
ЕС переведет Киеву первый транш из 18 млрд евро помощи уже в январе, сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Урсула фон дер Ляйен сделала это заявление в ходе пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.
"Эта программа макрофинансовой помощи является крупнейшей, которую ЕС предоставил стране-партнеру", – сказала глава Еврокомиссии.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал желание Москвы возобновить переговоры с Киевом по урегулированию ситуации на Украине неискренним. Дипломат отметил, что переговорный процесс зашел в тупик из-за того, что Москва не отступает от своих целей и намерена продолжить боевые действия на территории Украины.
ЕС потратил на вооружение для Украины порядка 8 млрд евро
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