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Страны ЕС и НАТО хотят начать сотрудничество в сфере обороны на фоне украинского конфликта. Информацией об этом поделилось издание Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на совместное заявление.

В письме говорится, что союзники обещают вывести своих коллег на более высокий уровень, а также мобилизовать "все имеющиеся общие инструменты, будь то политические, экономические или военные, для достижения общих целей".

По данным издания, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель могут подписать соответствующий документ уже во вторник, 10 января.

Помимо этого, журналисты AFP подчеркнули, что американская сторона оказывает давление на страны ЕС, чтобы те находились на более твердой позиции в отношении КНР.

Ранее специалист по Восточной Европе Леонардо Дини выразил мнение, что НАТО, США и Европа могут потерпеть поражение в случае войны с Россией и ее союзниками. Если РФ, Китай, Северная Корея, Иран, Индия и Турция объединятся, то они смогут победить.

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