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Бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что действия Вашингтона и НАТО на территории Украины увеличивают риск ядерной войны. Об этом он написал на своем сайте.



"Я бы предпочел, чтобы Россия выиграла войну, чем чтобы конфликт перерос в ядерный Армагеддон", – подчеркнул автор статьи.

Робертс выразил мнение, что США должны прекратить участие в конфликте на Украине, иначе Штаты ждет вьетнамский сценарий.

"Сначала они скажут, что для поддержки Киева будет достаточно одной дивизии. Затем, чтобы спасти эту дивизию, потребуется другая. Мы видели все это во Вьетнаме", – добавил он.

Ранее Робертс заявил, что Россия способна уничтожить страну за короткий срок без ядерного оружия. По его словам, об этом свидетельствуют российские удары по инфраструктуре Украины.

Он выразил мнение, что РФ сдерживается в отношении Украины из-за общей истории. Робертс пояснил, что население соседней страны были частью России веками, там есть множество смешанных браков. Экс-сотрудник Белого дома пояснил, что Кремлю не нужны руины обедневшей страны у своих границ.

До этого журналист Самид Баша рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому отказаться от попыток возвращения утраченных территорий. Обозреватель уточнил, что требования политика являются невыполнимыми и Владимир Путин не пойдет ни на одно из них.



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