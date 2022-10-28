Экс-работник Белого дома предрек дивизии США "Кричащие орлы" разгром при заходе на Украину

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Российская армия порвет в клочья американскую 101-ю дивизию воздушно-десантных войск "Кричащие орлы", если она появится на Украине, считает экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс.

По его мнению, Вашингтон может попытаться отправить данное подразделение на поле боя из-за поражения ВСУ от ВС РФ.

"Легковооруженная воздушно-десантная дивизия, возможно, будет разорвана в клочья тяжелым вооружением российской пехоты. Если да, то как Вашингтон отреагирует на такое поражение и потерю такого престижного дивизиона, как "Кричащие орлы"?" – написал он на своем сайте.

Робертс уверен, что результатом потери дивизии "Кричащие орлы" станет эскалация ситуации на Украине со стороны Соединенных Штатов.

На прошлой неделе стало известно, что США перекинули в Европу дивизию "Кричащие орлы". 4,7 тысячи американских десантников прибыли в Румынию для участия в учениях НАТО. Как заверили в Белом доме, солдаты из США не будут участвовать в боевых действиях на Украине.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что размещение в Румынии 101-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США не приведет к укреплению предсказуемости и стабильности в регионе. Он пояснил, что чем ближе американские войска к российским границам, тем больше опасность это представляет для Москвы.

До этого ливанский журналист Ахмад Хадж Али заявил, что размещение в Восточной Европе дивизии "Кричащие орлы" свидетельствует о начале глобального конфликта. По его мнению, Вашингтон и Лондон разыгрывают свой сценарий, чтобы ослабить РФ и Китай, а также разрушить экономику Европы.



США перекинули в Европу почти пятитысячную группировку десантников.

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