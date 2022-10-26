13:25Политика
Песков прокомментировал размещение в Румынии дивизии США
Фото: ТАСС/Michael Probst/АР
Размещение в Румынии 101-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США не приведет к укреплению предсказуемости и стабильности в регионе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он пояснил, что чем ближе американские войска к российским границам, тем больше опасность это представляет для Москвы.
"И, естественно, тем полнее эту опасность мы выстраиваем и будем выстраивать при обеспечении нашей собственной безопасности", – приводит слова Пескова "Интерфакс".
Ранее сообщалось, что Вашингтон перекинул в Европу почти пятитысячную группировку десантников. Отмечалось, что дивизия "Кричащие орлы" прибыла в Румынию якобы для участия в учениях НАТО. Вместе с тем командир дивизии заявил о готовности зайти на территорию Украины.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
США перекинули в Европу почти пятитысячную группировку десантников.
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