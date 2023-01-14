Британский премьер сообщил Зеленскому о планах поставить Украине танки Challenger 2

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак уведомил президента Украины Владимира Зеленского о намерении Лондона поставить Киеву эскадрон танков Challenger 2. Об этом сообщается на сайте британского кабмина.

"Премьер-министр провел сегодня разговор с президентом Украины Зеленским. <...> Премьер-министр указал на стремление Соединенного Королевства усилить поддержку Украине, в том числе путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем", – говорится в релизе.

Слухи о том, что Великобритания может поставить Украине танки Challenger 2 появились 9 января. Тогда телеканал Sky News отмечал, что этот вопрос якобы обсуждается уже несколько месяцев. Всего планируется поставить 10 танков.

Комментируя планы Запада снабдить Киев танками, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что это не убережет Украину от распада, поскольку вся тяжелая техника быстро превратится в металлолом.



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