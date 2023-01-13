Украина уже начала получать тяжелое вооружение от Запада – офис Зеленского

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Украина уже начала получать тяжелое вооружение от стран Запада. Об этом заявил

глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак в эфире телеканала BFMTV.

"Я могу вам сказать, что на самом деле мы уже начали получать такое вооружение от наших европейских партнеров", – заявил он.

По словам Ермака, Украине необходимы танки и тяжелое вооружение, и он выразил уверенность, что их поставки продолжатся. При этом политик не раскрыл детали уже произошедших поставок.

Ранее сообщалось, что польские власти предоставят Вооруженным силам Украины роту немецких танков Leopard. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

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