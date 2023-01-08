Британия теряет желание оказывать военную помощь Украине – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

У Великобритании пропадает желание оказывать военную помощь Украине. Об этом заявил бывший начальник Генштаба Сухопутных сил Великобритании Ричард Даннат в статье для газеты The Daily Telegraph.

Он уточнил, что на фоне заявлений Франции, Германии и США о поставках танков и боевых машин Киеву Великобритания "потеряла свой голос". При этом Даннат добавил, что Лондон обладает ограниченными возможностями по предоставлению боевой техники Украине.

Автор также отметил недостаток финансирования армии Великобритании в последнее время. По его словам, это привело к отсутствию большого количества новейших бронемашин на вооружении ВС королевства. Даннат, в частности, указал на устаревшие модели Challenger 2 и Warrior, которые в ближайшее время нужно будет заменить на более новые. Он также напомнил, что в армию так и не поступили бронемашины Boxer.

Даннат также рекомендовал правительству изучить возможность поставок Киеву бронемашин Warrior, учитывая их скорое списание со службы.

Ранее обозреватель Андреас Клут заявил, что Украина не должна применять поставляемое США оружие для ударов вглубь России. Он пояснил, что Запад с осторожностью выбирает модели вооружений для ВСУ. По его словам, главным приоритетом для США остается избежание прямого столкновения с Москвой.



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